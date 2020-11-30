全球經貿戰：歐盟籲美修補關係　共同對抗中國

外國傳媒報道，歐盟欲重振跨大西洋同盟關係，將提出一份包括數碼規範、防疫和對抗森林濫砍濫伐在內的新廣泛合作方案，呼籲美國抓住機會合組新全球聯盟，共迎中國帶來的挑戰。

根據由歐盟執委會準備的計劃草案，如果民主世界想要對抗「專制政權」和「剝削我們社會開放風氣的封閉經濟體系」，歐美之間的夥伴關係需維護和重建。文件提議歐美合力形塑數碼規範環境，包括對反壟斷執法和數據保護採取一致作法、合作審查敏感的外國投資，以及共同對抗網絡駭客在內的威脅。

這份長達11頁的政策提案可望在12月10日至11日提交歐盟領袖會議獲得通過，其中也訴求歐盟和美國對長期造成跨大西洋緊張關係之事進行和解，例如歐盟想對美國科技巨企徵稅。

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