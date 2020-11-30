新冠肺炎：全球面臨「粉紅衰退」　意思是...

外國傳媒報道，聯合國最新研究顯示，新冠肺炎疫情正對全球職業女性造成嚴重打擊，迫使大量婦女退出職場，並可能將傷害女性未來幾年的經濟前景。經濟學家稱這種現象為「粉紅衰退」(pink recession)。

報道指出，多國女性在疫情期間退出勞動市場的主因是要照顧家中孩童。聯合國婦女署的報告顯示，由於各國今年稍早實施封鎖措施期間，全球有17億名孩童受到學校關閉的影響，其中約2.24億名孩童失學，迫使許多家庭須決定由誰來照顧孩子。

研究發現，大多是女性犧牲自己的工作在家照顧小孩，因為她們的薪水通常低於男性，工作保障也較男性少。在一些國家，婦女照顧家庭成員的工作量，最多達到男性的11倍，且完全沒有薪金可領。

聯合國擔憂的是許多婦女可能再也無法重返職場，特別是在拉丁美洲等受疫情重創地區。

報告指出，拉丁美洲地區目前約8,300萬名女性被排除在勞動市場外，遠高於疫情爆發之前的6,600萬人。美國也有相似問題。在疫情期間流失許多服務業工作，包括零售、食品服務和個人照護等，而這些工作多由女性勞工擔任，尤其容易受到政府封鎖及其他社交距離等防疫措施的衝擊。

美國勞工部的調查發現，在今年5月25到54歲的女性勞動參與率已從1月77%降至74%。

在許多國家，即使伴侶也在家工作，婦女操持家務與育兒工作的比重也與日俱增。聯合國婦女署執行董事Mlambo-Ngcuka表示，新冠疫情已對女性地位造成威脅，可能抹滅數十年來人類在性別平等和女權賦權的進展，呼籲各國政府應優先關注這項議題。在2030年前，全球每100名男性陷入貧窮時，可能會有121名女性過貧窮生活，其中以25至34歲年輕女性受創重深，而這個年齡層正是養家活口的主力。

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