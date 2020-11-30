二手成交：麗城花園兩房賣586.8萬元　1年多來首穿「6球」

荃灣麗城花園樓價逾1年以來首度跌穿「6球」，中原黃志輝表示，屋苑1期3座低層C室，實用面積470方呎，兩房間隔，原以640萬元叫價放售，最後減價53.2萬元或約8.3%，以586.8萬元售出，呎價12,485元。

原業主於2016年以370萬元購入單位，持貨4年帳面獲利216.8萬元，升幅約58.6%。他指出，受疫情影響，業主開始願意減價，屋苑現時還有1個叫價低於600萬元放盤，為一個極低層兩房戶，放售價560萬元。

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