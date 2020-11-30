新冠肺炎：亞太年輕人驟變「封鎖世代」　恐長期陷困

外國傳媒報道，這場新冠肺炎危機可能對亞太地區年輕人造成長久傷害！這群年輕人在新冠疫情爆發之初，因為各國實施封鎖措施而失業，國際勞工組織(ILO)警告，這群年輕人可能成為「封鎖世代」，財務狀況可能比上一代弱。

報告指出，這場新冠危機以3種方式衝擊年輕人的就業展望，包括工時減少與企業裁員造成的干擾、想完成學業與訓練所受到的干擾，以及要進入社會與轉職時所遭遇的干擾，這場新冠疫情及其多重影響可能導致年輕人成為「封鎖世代」，長期都須承擔新冠疫情危機所造成的苦痛。

更重要的是，這群年輕人的階級向上流動之路可能受到阻礙，使亞太一整個世代的「經濟夢」將化為泡影。

雖然青年失業是全球危機，但亞洲過去幾十年來多仰賴相對年輕的人口、及迅速壯大的中產階級帶動需求。報告預期，相較於未爆發新冠疫情的情況，今年亞太13國可能損失多達1,500萬個青年工作機會，包括印度與印尼等大國，以及斐濟和尼泊爾等小國。

世界銀行指出，新冠肺炎震撼正在東亞與太平洋地區創造出「新貧階級」，預料貧窮人口將增加3,800萬人。新加坡國立大學家庭與人口研究中心創始主任楊李唯君警告，這場危機將使年輕人和老一輩的關係緊張。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020