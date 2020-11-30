日本經濟迷失30年　新一代無負債也淪為只求安穩...

外國傳媒報道，日本在1990年代以來經歷「經濟迷失」近30年後，有研究顯示，日本年輕人在富貴不了的情況下，愈發厭惡風險，只求安穩度日，不敢追求更大夢想。

報道指出，與日本許多年輕人一樣，25歲的谷垣(音譯)面臨的經濟形勢是利率基本上維持在零水平、經濟停滯不前，以及凍薪，讓他不敢奢望有一天會變成有錢人。值得留意的是，他「未」有背負樓按、汽貸、學生貸款或卡數。

他坦言，年輕世代感覺肩上的負擔比上一代更重，原因是年輕人必須撐起日本這個債台高築、人口老化的國家，因此他不願承擔風險。

東京中央大學社會學者山田昌弘形容，當前的社會氛圍為厭惡風險，而之前幾個世代希望子女能過正常生活，又加劇了這種規避風險的情緒。

東京上智大學政治學者三浦麻里指出，20多歲的日本人不了解所謂的「經濟增長」，原因是在他們的世界，日本經濟陷入停滯，強化了年輕中產階級傾向守成的必要性，因為即使他們對未來感到悲觀，至少現狀並不差。

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