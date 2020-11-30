東京證交所上月曾全日停市 傳行政總裁決定辭職

東京證券交易所10月份因故障全日暫停交易，日本媒體報道，東京證交所主席兼行政總裁Koichiro Miyahara就此事已決定辭職。JPX拒絕就此消息評論。

報道指，日本首相菅義偉大力提倡數碼化，但10月1日發生的全日停市為交易所的信譽添上陰影，並削弱了東京提升該國成為全球金融中心地位的憧憬。

據悉，經營東京證券交易所的日本交易所集團(JPX)行政總裁Akira Kiyota將留任東京證券交易所，並擔任主席一職。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020