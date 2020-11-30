東京證交所上月曾全日停市 傳行政總裁決定辭職
2020年11月30日 14:25
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（Getty Images圖片）
東京證券交易所10月份因故障全日暫停交易，日本媒體報道，東京證交所主席兼行政總裁Koichiro Miyahara就此事已決定辭職。JPX拒絕就此消息評論。
報道指，日本首相菅義偉大力提倡數碼化，但10月1日發生的全日停市為交易所的信譽添上陰影，並削弱了東京提升該國成為全球金融中心地位的憧憬。
據悉，經營東京證券交易所的日本交易所集團(JPX)行政總裁Akira Kiyota將留任東京證券交易所，並擔任主席一職。
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