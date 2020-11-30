中國經濟：12月起實施出口管制法 稀土價格或再漲

中國周二(12月1日)起實施新的出口管制法，分析指相關新法是誘發近期稀土品種價格上漲的一大原因，疊加中國疫情趨緩下企業加速復工，亦推升稀土產品價格。

中國是全球最大稀土磁鐵產國，這種材料被廣泛用於風力渦輪機到軍事設備等各個領域。上周稀土磁鐵原料的3個主要品種分別升至8年、3年及5個月高點。

外媒引述分析指，價格飆升是由於磁鐵原料需求強勁，以及即將於12月1日開始實施的中國出口管制法，這部法律可能影響關鍵礦物的潛在出口，相關法規明確規定對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。由於內地稀土磁鐵生產商往往最多只保留1個月的庫存，這次中國以外消費的反彈比預期更快、更強勁，導致庫存迅速減少，市場供需緊繃推動這次大漲。

此外，中美之爭，亦令買家傾向囤貨以避免供應波動影響生產，亦令稀土價格高企不下。

9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，至少是2016年以來最高的單月對美出口規模。

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