新冠肺炎：疫情加促轉變　高盛95%併購交易靠無人機

新冠肺炎疫情肆虐，企業為求維持營運，只好轉投其他方式應對。作為全球最大併購顧問的美資投資銀行高盛，除了使用視訊會議軟體Zoom之外，更利用無人機攝影來促成多宗交易。

疫情關係，投標者須暫停親自拜訪目標公司，無人機因而被應用到虛擬參觀之中。外國媒體報道，高盛全球併購業務負責人Stephan Feldgoise表示，高盛一直使用無人機技術，讓客戶可以一窺他們想收購企業的鳥瞰圖。

Feldgoise表示，高盛利用無人機進行實地考察，幫助該公司完成交易。此舉為買家帶來了信心，「因為當你購買一項業務時，會希望看到、觸摸和感覺到你買下甚麼」。

高盛在疫情期間為企業提供併購諮詢的數百宗交易中，95%是未有親自會面的情況下完成。他相信，無人機未來會繼續留下來，併購格局將永遠改變。

高盛並非唯一一家使用新科技交易的投行，摩根大通與TKO Miller等亦利用類似技術為客戶提供服務。

無人機技術始於軍事領域，其後應用範圍擴展至包裹運送與動物監控等。TKO表示，一台商業用無人機至少價值1,000美元，但投行一般以1萬美元聘請專業人員攝影與剪輯影片，以呈現最佳效果。

業界相信，新科技令企業併購速度加快，即使疫情結束，這些科技的影響仍將持續下去。過去投行最多僅能應付數名潛在買家，但新科技令他們能與雙倍數量客戶合作，增加匹配成功的機率。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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