新世界與星展完成聯合國可持續發展目標掛鈎利率掉期交易

（左起）新世界發展可持續發展主管鄧業煒、新世界發展副首席財務總監劉富强、星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生，以及星展香港董事總經理、企業及機構銀行周昭嫻。

新世界發展有限公司公布，該公司及星展香港(星展銀行)已完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易，在可持續發展的路途上踏出重要一步。是次衍生工具交易旨在為新世界發展從星展銀行獲得的5年期10億港元可持續發展掛鈎貸款提供利率風險對沖，該筆貸款已於2019年11月完成。

根據方案，倘新世界發展能成功創造至少8個「企業對企業」的合作機會，幫助企業實現《新世界可持續發展願景 2030》所採納的聯合國可持續發展目標，即可獲得星展銀行贊助支援社會創新項目。新世界發展的社會創新方案包括Impact Kommons，一項以推動聯合國可持續發展目標為本的初創加速器及業務夥伴計劃，而星展銀行為計劃中的社會效益夥伴。

新世界發展有限公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，新世界集團一直致力將商業成果緊扣社會發展及環境解決方案，以推動聯合國可持續發展願景為目標。該公司深信夥伴協作能夠加速變革，結合新世界集團的資源及星展銀行的金融創新思維，希望與革新者攜手創造共享價值，為社會創造更好明天。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，深信星展銀行於促進可持續發展方面擔當重要的角色。這項突破性交易能發揮加快採取氣候行動的真正領導作用，再次肯定該公司作出的承諾，就是與新世界發展和其他志同道合的夥伴攜手，透過創新和合作建設可持續的未來。

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