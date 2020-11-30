東亞銀行中心1名後勤部門員工確診新冠肺炎

該行在接報後已即時安排該同事的工作樓層(包括洗手間和茶水間)、職員餐廳及電梯進行徹底清潔和消毒。該行亦已安排同樓層或曾與該位確診者接觸的同事接受檢測，期間會安排他們在家工作，待取得陰性結果後方可返回所屬工作地點上班。有關同事均屬後勤員工，並無直接接觸客戶。該行已透過電郵通知所有員工有關的情況。

發言人續指，有鑑於疫情的變化，該行已根據不同部門的工作情況，安排同事於不同地點上班，或輪班當值，或留於家中工作。同時，調整了分行營業時間，以及採取其他防疫措施，以保障客戶和同事之安全。

該行一向重視員工的健康和安全，亦鼓勵所有員工如感到不適，應該留家休息。

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