中國交易商協會調查東海基金涉嫌操縱市場

中國銀行間市場交易商協會周一(30日)宣布，將對東海基金管理有限責任公司開展自律調查。因近日該協會在對相關企業進行自律調查的過程中了解到，東海基金管理存在涉嫌為發行人違規發行債務融資工具提供便利，以及涉嫌操縱市場等違規行為。

近期國企債務連環違約，引起市場擔憂，其中河南國企永城煤電控股集團自違約以來，債市監管部門開始加大對債券發行中介機構的調查力度，隨着銀行間市場交易商協會的自律調查已基本完成，違法違規線索已移送中國證監會後，中證監日前稱，已對永煤及相關審計機構涉嫌違法行為立案調查。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020