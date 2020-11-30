【市後重點睇】道期跌263點 油價挫逾1%
2020年11月30日 16:15
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美匯指數跌至91.71；港匯企7.7511；離岸人民幣(CNH)報6.5788；美元兌日圓報104.19；歐元企1.1973；英鎊見1.3338。金價跌至1,779美元。油價跌逾1%，布油及紐油分別報47.37美元及44.77美元。美股道指期貨跌263點。
●市後關注點
-22:45 美國11月芝加哥採購經理指數(PMI)
-23:00 美國10月待完成房屋銷售
●恒生指數全日挫553點，報26,341點。國企指數挫243點，報10,546點；科技指數跌70點，報8,019點。主板成交逾2,406億港元。最新被美國制裁的中海油及中海油服跌勢未止，收市跌13.96%及15.05%。恒指11月累升2,234點，升幅9.26%。https://bit.ly/37nyHIu
●A股快報：滬綜指收市倒跌，創業板指升12點。
●【深度解構】內地推國際銅期貨，香港成輸家。
●全球經貿戰：
-分析指日本視RCEP如「雞肋」…
-吃印度閉門羹！中資轉捧印尼成東南亞初創龍頭。
-不想依賴中國！南非零售商增加採購當地服裝。
-英國通信企業明年9月起禁止安裝華為5G設備。
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●關鍵！專家稱疫苗接種率影響美股後市。
●美蘭空港飆9%，海南自貿港進口零關稅試行12月起生效。
●疫情受控！澳洲第3季經濟料按季增長2.5% 。
●巨型併購！環球晶圓擬以逾347億元收購同業Siltronic。
●傳標普環球洽購IHS Markit，涉3432億元。
●華爾街好友：標普500年底前有望挑戰4,000點。
●應付中國客戶需要 摩通擬倍增新加坡私人銀行數家數量。
●中國經濟：11月官方製造業PMI升至52.1。
●消息稱螞蟻恐無法在2022年前完成上市計劃。
●恒生銀行為認購銀色債券客戶提供「七免」優惠。
●傳虛銀不滿滙豐eDDA收費高，脅協刪除功能或轉嫁費用予客戶。
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