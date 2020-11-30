【市後重點睇】道期跌263點　油價挫逾1%

美匯指數跌至91.71；港匯企7.7511；離岸人民幣(CNH)報6.5788；美元兌日圓報104.19；歐元企1.1973；英鎊見1.3338。金價跌至1,779美元。油價跌逾1%，布油及紐油分別報47.37美元及44.77美元。美股道指期貨跌263點。

●市後關注點

-22:45 美國11月芝加哥採購經理指數(PMI)

-23:00 美國10月待完成房屋銷售

●A股快報：滬綜指收市倒跌，創業板指升12點。

●【深度解構】內地推國際銅期貨，香港成輸家。

●全球經貿戰：

-分析指日本視RCEP如「雞肋」…

-吃印度閉門羹！中資轉捧印尼成東南亞初創龍頭。

-不想依賴中國！南非零售商增加採購當地服裝。

-英國通信企業明年9月起禁止安裝華為5G設備。

●美國學者：3大理由睇好明年美股表現，道指5年目標睇…

●德國央行建議銀行應暫停派息 為企業破產做準備。

●延續減產規模存懸念，OPEC+會議前油價跌1%。

●關鍵！專家稱疫苗接種率影響美股後市。

●美蘭空港飆9%，海南自貿港進口零關稅試行12月起生效。

●疫情受控！澳洲第3季經濟料按季增長2.5% 。

●巨型併購！環球晶圓擬以逾347億元收購同業Siltronic。

●傳標普環球洽購IHS Markit，涉3432億元。

●華爾街好友：標普500年底前有望挑戰4,000點。

●應付中國客戶需要 摩通擬倍增新加坡私人銀行數家數量。

●中國經濟：11月官方製造業PMI升至52.1。

●消息稱螞蟻恐無法在2022年前完成上市計劃。

●恒生銀行為認購銀色債券客戶提供「七免」優惠。

●傳虛銀不滿滙豐eDDA收費高，脅協刪除功能或轉嫁費用予客戶。

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