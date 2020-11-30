【產經直播】12月港股好友恐冇運行？
2020年11月30日 16:37
東網電視更多新聞短片
經歷六連升之後，港股是11月最後一個交易日(30日)反覆下跌，而且愈跌愈深，收市跌553點，報26,341點；雖然整個11月恒指累升逾2,200點，但於周一(30日)突然急跌，是否預示12月好友注定冇運行？
個別新經濟回調，有消息指隨着中國銳意改革對金融科技行業的監管，螞蟻集團明年重啟IPO機會渺茫，阿里巴巴(09988)借勢再跌，支持位喺邊？另外美團(03690)周一收市後放榜，績前股價回落，幾時先係入貨時機？
滙豐控股(00005)據報正考慮完全退出美國零售銀行業務，尋求將資源從美國，轉移到盈利能力更強的亞洲業務，對業務幫助有幾大？不過股價都無咩反應，之前升勢是否早已反映所有利好消息？暫時已見頂？
《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020