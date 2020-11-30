【產經直播】12月港股好友恐冇運行？

經歷六連升之後，港股是11月最後一個交易日(30日)反覆下跌，而且愈跌愈深，收市跌553點，報26,341點；雖然整個11月恒指累升逾2,200點，但於周一(30日)突然急跌，是否預示12月好友注定冇運行？

《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020