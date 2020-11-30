美團上季盈利逾63億人幣　飆3.7倍

集團表示，2020年第三季，得益於新冠肺炎疫情得到有效遏制，中國經濟復甦步伐加速，業務繼續穩步復甦，各個業務分部均實現正向增長。2020年第三季總收入按年增長28.8%及按季增長43.2%至354億元。經營溢利由2019年第三季度的14億元增加至67億元，其中包括投資於上市實體公允價值變動收益58億元。經營利潤率由2019年同期的5.3%增至19%。經調整EBITDA及經調整溢利淨額皆實現按年正向增長，分別增長至27億元及21億元。經營現金流量由2020年第二季度56億元減少至2020年第三季33億元，是由於營運資金變動減少20億元。

截至2020年9月30日，集團有現金及現金等價物197億元及短期理財投資337億元，而截至2020年6月30日的相關結餘則分別為139億元及445億元。

2020年第三季，餐飲外賣業務交易金額按年增長36.0%至1,522億元。餐飲外賣日均交易筆數按年增長30.1%至34.9百萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長4.5%。餐飲外賣業務變現率3由2019年同期的13.9%降至2020年第三季的13.6%。因此，2020年第三季，餐飲外賣收入按年增長32.8%至207億元。餐飲外賣業務的經營溢利由2019年第三季3.3億元增加至2020年第三季7.68億元，而經營利潤率則由2.1%升至3.7%。

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