若母企被美列黑名單　或引發美資大舉撤出中海油

盛傳美國總統特朗普政府交出政權前，沒有停止制華為行動，下一步要做的，可能是將包括中國最大的海上石油和天然氣生產商——中國海洋石油公司等4家中國企業列入有有解放軍背景的美國國防部黑名單中，外媒指此舉或引發大量資金撤出香港上市子公司。

作為中國「三桶油」之一的中海油集團，雖是三大之中規模最細的，但卻涉及不少海外油氣等敏感投資，尤其涉及極具爭議的南海擁油氣業務。有學者估計，這次美國針對中海油，而不是中石油或中石化，是因為中海油在南海地區進行鑽探，這被美國視為所謂的軍事行動。而本月較早時，特朗普已簽署行政命令，禁止美國對軍方擁有或控制的中國公司進行投資。

此外，中海油還擁有美國的油氣田，與埃克森美孚公司合作開展國際項目，並使用美國的技術和設備，一旦成為制裁對象，這些合作亦面臨終止的危機。

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