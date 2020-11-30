證監興訟　指新銳前主席及行政總裁涉企業失當行為

證監會表示，就新銳高層人員與新銳的交易對手，在2015年及2017年的可疑付款及未經披露的安排進行調查後，發現該等交易對手在收到新銳的付款後，周氏及戴氏即獲支付大額款項。當新銳的董事會考慮及批准該等交易時，二人沒有申報其在該等交易中的個人利益，亦沒有向董事會披露該等交易對手可能不是獨立第三方。

證監會指，周氏及戴氏二人涉嫌干犯企業失當行為，以及違反對新銳的責任。周氏從上述交易中取得2,600萬港元的秘密收益；及令新銳的附屬公司訂立多項非真實的交易，而有關交易令新銳須向其中一名交易對手預繳大額款項。上述非真實的交易並不是真正以新銳的商業利益而進行，但卻令新銳大額的流動資金轉移至該名交易對手。

另外，證監會於今年8月14日向中華匯財金融及權威證券發出限制通知書，禁止它們處置或處理周氏帳戶內所持有的若干資產，以便在法庭作出命令時，周有資金可用於向新銳支付賠償。

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