證監興訟 指新銳前主席及行政總裁涉企業失當行為
2020年11月30日 16:59
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新銳醫藥(06108)於2017年被香港證監會勒令停牌，證監會周一(30日)公布，將在原訟法庭展開法律程序，以尋求法庭對前主席兼執行董事周凌，及前行政總裁兼執行董事戴海東發出取消資格令，同時尋求法庭頒令周氏向新銳作出賠償。
證監會表示，就新銳高層人員與新銳的交易對手，在2015年及2017年的可疑付款及未經披露的安排進行調查後，發現該等交易對手在收到新銳的付款後，周氏及戴氏即獲支付大額款項。當新銳的董事會考慮及批准該等交易時，二人沒有申報其在該等交易中的個人利益，亦沒有向董事會披露該等交易對手可能不是獨立第三方。
證監會指，周氏及戴氏二人涉嫌干犯企業失當行為，以及違反對新銳的責任。周氏從上述交易中取得2,600萬港元的秘密收益；及令新銳的附屬公司訂立多項非真實的交易，而有關交易令新銳須向其中一名交易對手預繳大額款項。上述非真實的交易並不是真正以新銳的商業利益而進行，但卻令新銳大額的流動資金轉移至該名交易對手。
另外，證監會於今年8月14日向中華匯財金融及權威證券發出限制通知書，禁止它們處置或處理周氏帳戶內所持有的若干資產，以便在法庭作出命令時，周有資金可用於向新銳支付賠償。
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