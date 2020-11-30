港交所委任沈南鵬為國際諮詢委員會委員

香港交易所主席史美倫說，沈南鵬具有豐富的商界、投資及科技創新的經驗，將為委員會提供寶貴意見及觀點，有助香港交易所及香港進一步提升其爲全球領先國際金融中心的地位。

委員會於2019年成立，是香港交易所董事會的諮詢組織，成員包括具備國際視野的商界、科技界、金融及經濟界頂尖專家。成員的豐富技能及經驗有助香港交易所掌握環球動向，包括國際主要金融中心的最新發展、科技發展情況以及國際政策和監管倡議措施。

委員會的其他成員包括：前滙豐控股行政總裁及集團管理委員會主席歐智華，彭博資訊全球公共政策副主席兼創始人及主席的特別顧問、前美國證券交易委員會主席Mary Schapiro，阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信，以及Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg。

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