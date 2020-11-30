全球經貿戰：日本將助印度發展5G等領域　抗衡中國

日本傳媒指出，日本將在資訊和通訊領域與印度緊密合作，以對抗中國在電信和數碼基礎設施領域日益增長的影響力。

據報道，日本和印度政府承諾支持日本企業將第5代行動通訊技術(5G)、海底電纜等科技引入印度，包括在印度尚無眉目的5G技術商業化應用，以及預計2030年代投入使用的6G通訊開發與標準化，印度則將協助日本培育數碼科技人才，相關合作的規模將達數百億日圓。

日本總務大臣武田良太與印度通訊與資訊科技部長Ravi Shankar Prasad將藉12月的一場線上會議簽署諒解備忘錄，以締結此一全面性協議。另一方面，日本前首相安倍晉三任內推動的印度－太平洋戰略亦在加速成形，澳洲總理莫里森與日本首相菅義偉上周才共同宣布，兩國達成「相互准入協定(RAA)」協議，進一步落實日澳「準同盟」關係。

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