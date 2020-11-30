滙豐銀行推出多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣

滙豐銀行於周一(30日)，推出直向設計的多貨幣扣帳卡，讓持卡人按匯率兌換指定貨幣並以此消費，方便客戶進行網購或在海外消費。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，因應客戶對扣帳卡產品的興趣及愈來愈重視建立健康消費習慣，扣帳卡加入多項數碼功能以提升保安，包括可透過數碼渠道設定海外自動櫃員機提款限額，以及暫時停用遺失的扣帳卡。

該行指，多貨幣扣帳卡將支援12種指定貨幣，包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元，若相關貨幣餘額不足，客戶可按該行提供的的實時匯率，從港元戶口兌換所需的貨幣以完成交易。

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