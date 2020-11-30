恒生銀行提醒市民慎防偽冒網站
2020年11月30日 17:08
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恒生銀行(00011)提醒市民慎防名為「HangSHengFX」的偽冒網站。該偽冒網站之域址分別為「www.hengsz888.com」及「www.kaihui666.com」。該行表示與網站沒有任何關係，提醒市民若收到來自該網站的推廣宣傳品，不要點擊任何連結，亦切勿向該網站提供任何個人資料。
該行強調其香港網址為www.hangseng.com，而恒生銀行(中國)的網址為www.hangseng.com.cn，建議客戶如需使用銀行服務，應在瀏覽器上地址的欄目輸入銀行的正確網址。
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