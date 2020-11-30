英媒：歐盟擬修補與美國關係　聯手應對中國威脅

美國總統特朗普在任期間，大打貿易戰，故美國與歐盟的關係緊張。不過，隨着特朗普好大機會無法連任，英國媒體報道，歐盟擬制定一份計劃草案，擬與新上任的美國政府打造新的全球聯盟，改善歐美雙邊關係，以應對來自中國的威脅。

據《金融時報》引述一項計劃草案進行報道，文件顯示，歐盟計劃與美國在科技、疫情和民主等共同戰線上重建關係，和美國建立新聯盟，來緩解特朗普時代的緊張關係，以及應對中國帶來的威脅。

該計劃目的旨在重建在數碼管制、疫情議題上的連繫，草案預計在12月10到11日的會議上提交各國領導人進行批准，歐盟還提議在2021年上半年的歐美峰會上，重新啟動新的跨大西洋議程。

11月初歐盟對美國施加40億美元關稅，以報復美國對波音的補貼。歐盟執委會在11月25日還提出擴大數據保護的新法案，以制衡中國與美國硅谷大企業的影響力。歐、美既是全球三大經濟體，兩者會否找到共同目標，化解經貿問題，加緊國際合作，當然也取決於拜登政府的取態，且拭目以待。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020