10月香港新申請住宅按揭減11%　總未償還額升至1.56萬億元

香港金融管理局公布2020年10月份的住宅按揭統計調查結果。10月份新申請貸款個案較9月份按月減少11.2%，至10,908宗。截至10月底之未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至15,626億元。

10月份新批出的按揭貸款額較9月份減少6.7%，至346億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少3.2%，至54億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少7.2%，至246億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少7.8%，至46億元。

此外，10月份新取用按揭貸款額較9月份減少19.7%，至223億元。

以香港銀行同業拆息（H按）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的93.5%上升至10月份的94.4%。以最優惠貸款利率（P按）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的3.8%下降至10月份的2.9%。

按揭貸款拖欠比率維持0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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