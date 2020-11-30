CENTRAL PEAK大宅呎售8.93萬　料再創東半山分層新高

當中Alpex II 的5樓-Manor A，實用面積2,104方呎，連雙車位成交價1.88億元，呎價89,354元，料再創東半山分層住宅新高。

而同層Manor B面積2,080方呎，連車位售價1.76億元，呎價84,615元。至於Everex II的3樓-Manor B，實用面積為1,665方呎，連車位售價逾1.29億元，呎價77,598元。

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