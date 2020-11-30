金管局：10月銀行存款總額升6.4%　港元增近一成

香港金融管理局統計數字顯示，2020年10月份銀行的存款總額上升6.4%，其中港元存款及外幣存款分別上升9.8%及2.6%，而香港人民幣存款上升1.8%，於10月底為6,801億元人民幣。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為4,142億元人民幣，而9月份的數字為5,931億元人民幣。

10月份貸款與墊款總額上升4.7%，其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)較上月上升7.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.3%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由9月底的85.2%跌至10月底的84.0%。

10月份存款及貸款的變化，部分由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，10月份存款總額及港元存款分別上升3.1%及3.5%，貸款與墊款總額上升0.2%。

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