港交所：下周一共推8股票期貨合約及股票期權類別
2020年11月30日 17:56
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香港交易所(00388)宣布，將於下周一(12月7日)推出阿里健康(00241)、金蝶國際(00268)、中芯國際(00981)及平安好醫生(01833)股票期貨合約及股票期權類別。新股票期貨合約首6個月的證監會徵費將可獲得豁免。
股票期貨合約到期月為今年12月、明年1月、2月、3月，及6月。股票期權合約到期月為今年12月、明年1月、2月、3月、6月、9月及12月。
香港交易所指，股票期貨及期權合約今年交投活躍，在首10個月的日均成交量為523,011張合約，按年增加15.4%。
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