港交所：下周一共推8股票期貨合約及股票期權類別

股票期貨合約到期月為今年12月、明年1月、2月、3月，及6月。股票期權合約到期月為今年12月、明年1月、2月、3月、6月、9月及12月。

香港交易所指，股票期貨及期權合約今年交投活躍，在首10個月的日均成交量為523,011張合約，按年增加15.4%。

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