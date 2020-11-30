新盤動向：展銷廳參觀人數改成2人一組

參觀人士必須於物業官方網站登記預約參觀，成功登記人士於入場時須出示二維碼(QR code)以核實身份。展銷廳參觀時段為早上11時至晚上8時，每天參觀名額有限，額滿即止。

同時，售樓處及展銷廳會增加人手作人潮管制及定時消毒清潔，展銷廳及排隊等候區範圍內，將限制每組客人不得多於2人，所有人士需通過體溫檢測，並必須佩戴口罩、填報電子健康申報表及保持適當社交距離。

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