疫情惡化！中原降樓價預測　料12月樓價僅平穩

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府收緊禁聚措施於周三(12月2日)凌晨實施，公司將發通告提醒同事需加強注意防疫意識，所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。

他指出，相信禁聚令會影響睇樓活動，料二手業主會因而擴闊議價空間，12月二手市場將價跌量升，因應疫情及限聚令，修正早前預計樓價至年底前上升2%的預測，料12月樓價僅平穩發展。

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