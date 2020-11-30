集團表示，截至2020年6月30日止6個月錄得虧損乃主要由於儘管消費者習慣(尤其於香港)明顯轉到電商渠道導致線上銷售收入大幅上升，集團在回顧期內銷售額減少，而銷售額減少是由於疫情自2020年初在香港及中國內地爆發對自營零售銷售業務造成不利影響，及批發業務下降所致，和使用權資產、存貨和貿易及其他應收賬款的減值撥備增加。

儘管已計及收到香港及中國內地政府就疫情的資助，截至2020年12月31日止年度之股東應佔溢利相比2019年同期將錄得下跌約40%，公司管理層認為將同樣主要由於受這些因素影響所致。

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