傳順豐控股尋求312億元貸款　用作收購交易

知情人士稱，順豐控股這筆貸款的規模尚未最終確定，公司可能選擇通過其他途徑募集部分資金。據悉，該公司發言人未有就傳聞的查詢作出回應。

然而，若順豐控股決定通過貸款為未來的併購交易融資，其債務規模將進一步增加。2019年初，該公司通過舉債的方式收購Deutsche Post DHL Group在北京和香港的供應鏈企業。2019年9月，公司通過一筆50億港元的5年期貸款為該交易的初始過橋貸款進行再融資。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020