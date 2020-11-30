全球經貿戰：日本政府明年度起淘汰中國製無人機

日本媒體報道，該國政府已原則決定，明年度(2021年4月)起將全面淘汰政府機構使用的逾1,000架「中國製」無人機，改換為日本製高安全性新機種，主要出於國家安全保障的考量，實際上排除中國製產品。

報道指出，日本政府今年較早前調查防衛省與警察廳等安保單位之外的各省廳使用的無人機，發現這些政府機構使用的無人機幾乎都是中國「大疆」(DJI)產品。

美國擔憂情報可能被竊取，已逐漸禁止使用大疆無人機。大疆無人機雖便宜，卻具有供應鏈風險。

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