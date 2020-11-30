經濟真的看好？銅價重現十年前大牛市

外國傳媒報道，在市場對全球經濟反彈、美元疲弱和通脹上升預期下，大宗商品正受青睞，被視為「全球經濟領先指標」的銅價正經歷投資熱潮，為十年以來從未見過。

過去1個月全球銅庫存下跌約20%，供給面疑慮加上疫苗利好，推升倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅價格上漲1.72%，來到2013年以來的7年新高水平7,520美元。上一次銅價牛市曾在2010年突破每噸10,000美元，主要是因全球經濟反彈的前景刺激了人們對通脹的擔憂，加上政府將資金投入密集型的綠色振興方案所帶動。

貝萊德全球主題和行業投資主管Evy Hambro表示，由於貨幣和財政政策空前增加，預期通脹將超過目前市場預期。從歷史上看，大宗商品和礦業相關股票是通脹預期上升下的有效投資途徑。

銅市場資深專家David Lilley表示，世界正重新設計運輸、發電、信息存儲和貨物配送，世界各國政府都在支持和鼓勵這種過渡，對金屬需求的影響令人振奮。

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