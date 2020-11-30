新股專輯：京東健康孖展超購107倍 華潤萬象錄34億孖展
2020年11月30日 19:11
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周一(30日)孖展「截飛」的京東健康(06618)，認購進一步升溫。綜合10間券商數據，合共為其借出逾1,455億港元孖展額，以公開發售部分集資約13.47億元計算，超額認購超過107倍。換言之，勢必觸發回撥機制，令公開發售佔比由5%增至11%。
京東健康預期於12月8日掛牌。市傳將以招股價上限70.58元定價，集資269.54億元。
至於同於周一孖展截止認購的物業管理新股華潤萬象生活(01209)，則錄得33.95億元孖展認購，以其公開發售部分集資6.13億元計，超購約4.54倍。
華潤萬象生活傳國際配售部分已錄得數倍超購，截止日由周二(12月1日)提前至周一(11月30日)下午5時，公開發售部分時間表不變。每股招股價介乎18.6至22.3元，發行5.5億股新股，集資最多122.65億元。每手200股，入場費約4504.94元，預期12月9日首掛。
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