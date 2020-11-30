新股專輯：京東健康孖展超購107倍　華潤萬象錄34億孖展

京東健康預期於12月8日掛牌。市傳將以招股價上限70.58元定價，集資269.54億元。

華潤萬象生活傳國際配售部分已錄得數倍超購，截止日由周二(12月1日)提前至周一(11月30日)下午5時，公開發售部分時間表不變。每股招股價介乎18.6至22.3元，發行5.5億股新股，集資最多122.65億元。每手200股，入場費約4504.94元，預期12月9日首掛。

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