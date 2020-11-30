「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國債務及印銀紙

外國傳媒報道，「商品大王」羅傑斯周一(30日)表示，2021年最大風險是美國政府承擔的債務及聯儲局前所未見的印鈔數量。

羅傑斯曾與「國際大鱷」索羅斯共創量子基金(Quantum Fund)而成名。他表示，由於全球的債務水平高企，預期未來10年市場將經歷他有生之年「最艱難」的困境。他說：「我們曾經歷2008年債務過高的恐怖時光，自那之後，各地債務水平都已飆高，甚至難以計算增加多少負債。」

羅傑斯預期，拜登當選美國總統後，在民主黨政府的治理下，聯儲局將繼續放水，「如果耶倫擔任下任財長，她會樂於印鈔和增加支出。」

此外，羅傑斯表示，不會以當前價格買入黃金或白銀，但考慮在價格下跌時把這兩種貴金屬納入投資組合，「從歷史角度看，白銀比黃金便宜得多。金銀我都會買，但會買更多白銀。」。美元方面，他認為目前有很多淡倉，這通常會引發升勢，因此不看淡美元。

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