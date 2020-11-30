AXA安盛推免費「疫苗副作用保障」

AXA安盛於周一(30日)推出免費「疫苗副作用保障」，下載Emma by AXA手機應用程式並完成簡單登記，可獲一年免費「疫苗副作用保障」，適用於所有年齡介乎18至65歲，現居於香港或澳門，並持有有效香港或澳門身份證人士，申請人可額外為4位65歲或以下的家庭成員(配偶或子女)進行登記。

該公司指，「疫苗副作用保障」包括身故恩恤金及住院現金保障，而Emma by AXA是一個保險及健康生活數碼平台，為客戶提供保險及身心健康服務，包括以下4個重點功能，症狀解碼、搜尋醫生、申請索價及心靈加油站。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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