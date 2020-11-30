【旅業蕭條】澳航：國際旅行料2024年才有望回到疫前
2020年11月30日 19:29
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（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，澳洲航空(Qantas Airways)周一(30日)表示，國際旅行恐怕要到2024年才有望恢復疫情前水平。澳航還有大量償還債務的事情尚未完成，競爭對手正在積極削減債務以精簡成本。
據旅遊數據公司Cirium報告顯示，今年以來全球已有43家航空公司倒閉，並且在未來幾個月中，恐有更多的航空公司面臨倒閉。根據Cirium定義，若航空公司已完全停止營運或暫停業務，就視為倒閉。
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