【深度解構】特朗普開打南海及科技戰 港股恐爆走資潮
2020年11月30日 19:48
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今年踏入最後1個月，中美之爭依然未止！市傳美國總統特朗普再度出招，準備將中國「晶片希望」中芯國際(00981)及有在南海參與勘探的原油生產商中國海洋石油(00883)等4家中企列入「黑名單」，限制美國人投資，消息周一嚇冧港股553點，恒生指數收報26,341點。時機上，適逢中國12月1日起實施新的「出口管制法」，料涉科技關鍵原材料稀土出口。特朗普此舉明顯是試探中方底線，挑釁味濃，中美科技戰不但再度升溫，今次更涉南海糾紛，恐引發大量資金撤出在港上市的中資子公司。
若上述傳聞屬實，將使特朗普針對投資中資企業的「名單」由31家增至35家，當中在港上市的子公司涉約31家。美國財經界資深能源產業分析師Henik Fung表示，截至上周五，美國投資者持有在港上市的中海油約16.5%股權，如果被迫沽貨，大量資金將流出。再者，中海油在美國擁有油氣田資產，與當地巨企埃克森美孚等公司合作開展國際項目，也使用美國的技術和設備，思亞能源北京分析師Sengyick Tee表示，這些方面如遇任何干擾，都將對中海油產生「巨大影響」。廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強更稱，中海油被盯上，而不是規模更大的中國石油股份(00857)或中國石油化工股份(00386)，有機會是因中海油在南海有鑽探活動，被美國當作是軍事行動。
至於早被針對的中芯又遭牽連，引發內地高科技企業界擔憂，恐其步華為後塵，成為下一波「被祭旗」對象。誠然，中芯也意識到危機所在，10月就傳出從美國、歐洲、日本等上游供貨商大量採購囤貨，更有指採購量已高出今年全年需求，還囤積了超過1年的零部件以作維修及更換。以目前情況來看，晶片技術仍大落後的中芯要追趕「龍頭」台積電十分渺茫。簡而言之，特朗普從根源打擊中國在半導體產業自給自足的目標。
更重要的是，特朗普在時機上十分「湊巧」，因中國12月1日起就會實施新的「出口管制法」。該法明確規範，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施，明顯是測試中方反制底線。事實上，市場早就將「出口管制法」看作是中國回應美國限制日益增加，當中稀土是重要招數，因中國是全球最大稀土磁鐵產國，這種材料被廣泛用於風力渦輪機到軍事設備等各個領域。在港上市的中國稀土(00769)股價周一升2.25%，收報0.455元，在3個月高位徘徊。
無論如何，市場普遍相信，特朗普連番招數是要令候任總統拜登難堪，不能輕易改變打壓中國的「鷹派」路線，港股注定捱打。
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