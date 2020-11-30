【深度解構】特朗普開打南海及科技戰　港股恐爆走資潮

至於早被針對的中芯又遭牽連，引發內地高科技企業界擔憂，恐其步華為後塵，成為下一波「被祭旗」對象。誠然，中芯也意識到危機所在，10月就傳出從美國、歐洲、日本等上游供貨商大量採購囤貨，更有指採購量已高出今年全年需求，還囤積了超過1年的零部件以作維修及更換。以目前情況來看，晶片技術仍大落後的中芯要追趕「龍頭」台積電十分渺茫。簡而言之，特朗普從根源打擊中國在半導體產業自給自足的目標。

無論如何，市場普遍相信，特朗普連番招數是要令候任總統拜登難堪，不能輕易改變打壓中國的「鷹派」路線，港股注定捱打。

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