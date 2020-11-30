美聯料收緊禁聚令對樓市影響不大

肺炎疫情爆發第4波，政府收緊禁聚令，地產代理美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，禁聚收緊至2人，公司一如今年7月時，已指示員工於日常營運及睇樓活動上遵守政府相關規例，一手睇樓遵照發展商新安排。並加強分行及辦公室清潔，規定客戶及員工必須佩戴口罩，以確保雙方的健康及安全。惟經歷3波疫情洗禮，故代理在運作上有足夠經驗應對，相信是次對樓市影響相信不會太大。

布少明又稱，11月份一手市場售出逾2,600伙，創出去年3月後20個月新高水平，預期由於本港市民今年聖誕及新年未能外遊，而12月一手銷售量仍可望繼續活躍，料錄逾2,000伙成交。

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