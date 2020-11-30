標普環球落實3432億元吞IHS Markit

評級機構標準普爾母公司標普環球(S&P Global)周一(30日)宣布以440億美元(約3,432億港元)股份包括承擔48億美元債務，收購數據供應商IHS Markit，將是繼去年倫敦證交會併吞Refinitiv後，又一大型金融數據業收購案，亦為今年內全球第2大企業併購交易。

根據協議，標普環球每0.23838股可換取1股IHS Markit股份，每股作價較IHS Markit上周五收市價有4.7%溢價，標普環球股東將佔新公司67.75%股權。此外，標普環球行政總裁Douglas Peterson將擔任新公司舵手。

標普環球的歷史追溯至1860年，業務以債券評級及編制股市指數聞名。至於IHS Markit本身是併購後的產物，IHS於2016年動用98億美元收購Markit，前者的資訊服務結合後者的金融指數產品如信貸違約掉期(CDS)。

隨着電腦主導的投資策略冒起，取代人手選股，金融數據業在過去廿年出現爆炸性增長，近年業界亦開始出現整合。

不過，標普環球收購IHS Markit收購可能引起競爭憂慮，尤其是兩家公司在石油及金融數據業務上出現重疊，面臨監管機構的審批挑戰。此外，市場亦揣測，即使兩家公司已同意交易，其他對手可能加入爭購行列。

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