中原按揭：料新批樓按跌一成　H按將繼續主導巿場

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於第三季樓市呈牛皮狀態、價格變化不大，交投較第二季回落，影響10月份按揭巿場表現，惟一手物業新批出貸款額跌幅最小，同時預計H按將繼續主導巿場。

王美鳳指，由於今年疫情因素影響，加上轉按市場大幅收縮，今年銀行新取用按揭貸款量將出現負增長，減幅逾1成。

根據香港金融管理局最新住宅按揭統計，今年10月份新申請按揭宗數按月減少11.2%，至10,908宗，同期新批出按揭宗數減少6.6%，至7,311宗，新批出按揭金額則減少6.7%，至346億元，10月份新取用按揭宗數減少19.7%，至4,863宗，金額則減少19.7%，至223億元。

10月份新批按揭額全線下跌，惟一手物業新批出貸款額跌幅最少。王美鳳指出，10月份新批按揭貸款額較9月份減少6.7%，至346億元。當中，一手物業新批出貸款額減少3.2%，至54億元；二手物業新批出貸款額減少7.2%，至246億港元。

王美鳳表示，10月至11月份期間多個新盤銷情相當理想，雖然當中部份客戶選用建期付款，而未需即時申請上會，但仍可帶動一手新批按揭量於稍後月份出現明顯增長。

根據金管局最新10月份統計數字顯示，H按選用比例按月再升0.9個百分點，至94.4%，為2018年7月以來新高。而P按選用比例則回落至2.9%，按月減少0.9個百分點。

王美鳳表示，H按選用比例持續高企，近月部份銀行樓按取態已漸轉積極，加上銀行開始部署明年按揭目標貸款額，新批按息稍為調頭回落，令H按/P按息差拉闊。在11月份銀行流動性增加下，拆息顯著回落，11月份1個用拆息跌至低至0.1%，令H按息低至1.4厘，低於P按息達1厘或以上，王美鳳預期H按市場比例將會持續於9成以上，並再創新高水平。

王美鳳亦表示，以今年首10個月計算，新批按揭貸款累計有76,972宗，較去年同期減少16.8%，涉及金額達3,553億元，較去年同期減少8.1%，同期新取用按揭貸款累計有55,741宗，較去年同期減少23.1%，涉及金額達2,448億元，較去年同期減少17.7%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020