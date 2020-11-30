經絡按揭：疫情勢加劇就業壓力　銀行續審慎批樓按

香港金融管理局公布今年10月份住宅按揭統計調查結果，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，10月份按揭數字全線回落主要反映買家在爆發第3波疫情下對樓按市況持審慎觀望態度，預計年尾樓按市況仍會再次反覆，惟拆息或將維持低水平，有助選用H按之人士節省更多利息開支，料H按選用率繼續徘徊九成以上水平。

曹氏表示，疫情曾於9月至11月中緩和，發展商近月亦積極推出新盤，不少新盤的銷售理想，但有關數字一般於數月後才反映出來。

據金管局數據，10月份轉按貸款額及宗數分別錄得45.68億元及1,129宗，按月減少7.8%及16.1%，宗數連跌7個月，更創逾8年半新低。他表示，第4波疫情爆發將再次打擊香港經濟，料香港就業市場將持續面臨壓力，並料銀行將繼續以審慎態度處理按揭業務，在轉按誘因轉弱下，轉按宗數料繼續維持低水平。

他指，10月份的按揭比率為57.3%，按月上升0.3%，而平均還款年期由328月上升至 331月，即27.6年，成為有記錄以來的新高，相信是因放寬按保措施，帶動更多人選用高成數按揭計劃，使按揭比率持續高企。

他續稱，香港銀行總結餘維持約4,500億元，全球持續推行量化寬鬆措施，相信有利資金流入本港，加上近期有新股集資上市，料香港銀行結餘將維持高水平一段時間。

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