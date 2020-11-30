樓價UPDATES：二手再錄業主移民減價沽貨

二手樓市再錄業主移民減價賣樓個案，青衣翠怡花園兩房單位，業主準備移民，放盤10日即減50萬港元，以600萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城海星閣中層E室，實用面積502方呎，兩房間隔，1月底放盤叫價1,070萬元，減價後以988萬元易手，實用呎價19,681元。

●柴灣杏花邨40座中層4室，實用面積547方呎，兩房間隔，望內園景，以823.8萬元獲承接，實用呎價15,060元。

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九龍區

●紅磡黃埔花園10期1座中層D室，實用面積833方呎，三房連套房間隔，今年11月初以1,500萬元放盤，議價後累減17萬元或約1.1%，以1,483萬元成交，實用呎價17,803元。

●紅磡環海‧東岸1B座高層G室，實用面積257方呎，開放式間隔，以515萬元易手，實用呎價20,039元。

●將軍澳居屋彩明苑E座中層8室，實用面積506方呎，兩房間隔，上月放盤開價545萬元，累減21.2萬元，減幅3.9%，未補價第二市場交價523.8萬元，實用呎價10,352元。

●牛池灣清水灣道8號高層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，原叫價950萬元，放盤3個月減價20萬元，以930萬元易手，實用呎價18,271元。

●長沙灣宇晴軒本月暫錄8宗成交，屋苑7座高層F室，實用面積445方呎，兩房間隔，10月中開價850萬元放售，減至828萬元易手，實用呎價18,607元。

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新界區

●青衣翠怡花園11座高層G室，實用面積368方呎，兩房間隔，業主準備移民，叫價650萬元放售單位，放盤10日減價50萬元，以600萬元售出，實用呎價16,304元。

●馬鞍山中心4座中層C室，實用面積375方呎，兩房間隔，以630萬元易手，實用呎價16,800元。

●荃灣海之戀8座高層C室，實用面積391方呎，一房間隔，享海景，叫價850萬元，議價後以825萬元沽出，實用呎價21,100元。原業主持貨3年多帳面獲利152萬元，升值23%。

●元朗溱柏6座高層E室，實用面積820方呎，三房連套房間隔，以870萬元沽出，實用呎價10,610元。

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