美團：正仔細研習反壟斷指南　加大投資倉庫增配送效率

疫情期間，雜貨零售市場成為內地電商的重要增長引擎，且該行業的競爭日益激烈。美團聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，該市場擁有巨大的潛力，而集團在7月初推出的社區團購平台「美團優選」，至今仍在快速增長，目前正大幅投資在倉庫，以增加配送效率。他預計，在年底前，此平台業務有望擴展到1,000個內地城市。

另外，集團首席財務官兼高級副總裁陳少暉指，隨着內地外遊需求轉向國內，低線城市的旅遊需求快速增長，帶動低檔酒店的預訂增長，有利集團酒店預訂業務，未來會聚焦鞏固於低檔酒店市場。

他補充，在暑假期間，四至五星級酒店需求亦強勁恢復，集團會增加這些酒店預訂服務的供應，相信有能力滲透這部分市場增長。

共享單車業務方面，陳表示，集團計劃將該服務覆蓋至更多城市，並會繼續在這項服務投資，但強調會保持審慎。他指，現時該業務產生的現金流，足以應付資本開支。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020