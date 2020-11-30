【悲情樓市】二手低價貨湧現　荃灣麗城花園失守「6球」

疫情持續惡化，樓市雪上加霜，低價出貨頻現。荃灣麗城花園錄得逾一年以來首宗失守「6球」成交，兩房戶僅以586.8萬港元售出。

中原黃志輝指，上述單位為項目1期3座低層C室，實用面積470方呎，原以640萬元放售，最後減價53.2萬元售出，降幅約8.3%，呎價12,485元。他指，受疫情影響，業主開始願意減價，屋苑還有一個叫價低於600萬元放盤，為極低層兩房戶，放售價560萬元。

此外，沙田第一城有特色戶以低於銀行估價易手。美聯翁凱傑表示，屋苑40座一個連天台單位，實用面積304方呎，屬兩房間隔，以599萬元成交，呎價19,704元。滙豐銀行網上資料顯示，單位初步估值約648萬元，是次成交低估價約7.6%。

市場再錄業主移民減價賣樓個案，中原李韋鋒表示，青衣翠怡花園11座高層G室，實用面積368方呎，兩房間隔，業主準備移民，故出售該自住物業，放盤10日減價50萬元，以600萬元售出，呎價16,304元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府進一步收緊禁聚措施，相信會影響睇樓活動。因應疫情及禁聚令，修正早前預計樓價至年底前上升2%的預測，改為預期12月樓價僅平穩發展。

【14個銀主盤本周拍賣】

近期市場銀主盤有上升的趨勢，本周市場至少有14個同類物業推出拍賣，當中不少為上車住宅單位。其中港島西灣河太安樓細單位開價略高於300萬元，呎價約8,750元。另外，旺角源發大廈單位大幅劈價72萬元推出拍賣。

周二及周三(12月1及2日)兩天推出拍賣的銀主物業，至少佔約12個是住宅，其中太安樓低層67室，實用面積約352方呎，開價308萬元，較本月中減價約60萬元或約16.3%。據銀行網上初步估價，單位市值410萬元，現低出約102萬元或約25%。

另一個開價同屬「3球」單位，為源發大廈低層F室三房銀主盤，實用面積約501方呎，開價348萬元，呎價約6,946元。該單位銀行估價約450萬元，於近期曾以420萬元推拍。

同時有居屋銀主盤拍賣，黃大仙翠竹花園12座低層K室，實用面積約592方呎，自由市場開價528萬元，較之下調42萬元，呎價約8,919元，較銀行估價643萬元低約18%。而大埔汀雅苑C座低層3室，屬大兩房間隔，實用面積約563方呎，同類市場開價530萬元，呎價9,414元，低市價逾一成。

至於村屋物業個別低至百萬元。大嶼山水口62號高層連天台銀主單位，實用面積約595方呎，露台及天台面積約74方呎及479方呎，開價160萬元，呎價約2,689元。物業上一次拍賣價為190萬元，現減價約30萬元。

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