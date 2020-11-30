糧食危機？中國官員：國際糧價上漲非因中國大量進口

外國傳媒報道，對於認為國際糧價上漲應歸咎於中國大量進口玉米和小麥的觀點，中國政府一位官員進行了反駁，稱新冠病毒大流行導致全球糧食貿易不確定性增加，從而引發糧價「恐慌性」上升。

中國國家發改委價格成本調查中心主任黃漢權表示，由於主要糧食出口國採取糧食出口限制措施以及一些國家增加糧食儲備，推動糧價上漲。他說：「把國際糧價上漲的原因歸結為中國大量進口糧食，這種說法是不負責任的，完全有悖於事實」。中國的糧食進口量只佔全球貿易的1/10，其中大部分是大豆，對國際糧食價格的影響有限。

黃漢權表示，中國糧食進口激增的原因是國內需求迅速增長，生豬生產的復甦促進了玉米和大豆的消費，而且中國近年來積極擴大玉米深加工產能。

自2016年以來，經過多年去庫存、調結構，中國玉米的產需缺口擴大，需要通過進口平衡供給缺口。黃漢權表示，目前進口玉米到岸完稅價每噸比國產玉米低500元人民幣左右，因此國外玉米供應成為一種有吸引力的選擇。

他表示，中國的穀物自給率一直保持在95%以上，但中國可能需要從多個來源進口以保障國家糧食安全。黃漢權還警告了國際期貨市場的投機活動，並補充說國際糧食期貨價格上漲導致現貨價格聯動上漲。

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