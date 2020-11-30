全球歸邊！澳洲事件預示各國難再搞中美「三角關係」

外國傳媒報道，中國報復澳洲，對紅酒加徵107至212%不等的關稅。著名經濟學家、劍橋大學王后學院院長、安聯首席經濟學家埃利安表示，此事件恐怕不只是澳洲與中國關係惡化的問題，中國的紅酒關稅可能只是開始，標誌着多國數年來採行的「三角關係」政策，將面臨愈來愈多困難。

埃利安指出，包括澳洲在內，加拿大、新加坡等國皆致力於維繫這樣的「三角關係」，也就是與美國建立軍事關係，同時與中國建立經濟關係，但是這種格局近年來已出現變化，造成變化的原因，包括中國愈來愈追求與他國的「關係」，從一帶一路到疫苗、口罩外交等都是顯例，而在美國方面，則是已漸漸認定，中國是美國的國安威脅。

在這樣的背景下，美國總統特朗普又繞過多邊關係，直接拿中國「開刀」，於是中國也跟着效法，例如揮舞「關稅大棒」等，只是「開刀」的對象不是美國，而是與美國有特殊關係的國家。

也就是說，任何企圖在中美間採「三角關係」的國家，都可能受到波及而出現類似澳洲紅酒關稅這樣的事件。因此，埃利安表示，這代表未來要在中美間採「三角關係」的國家，付出代價將會愈來愈多，這對於飽受疫情衝擊的經濟而言，自然不是個好消息。

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