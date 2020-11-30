亞洲木薯資源半年收入增六成

期內收入按年升62.36%，至10.45億元。集團毛利按年增加約89.4%至1.14億元，主要原因是本期間內銷售及平均毛利率上升。採購及銷售乾木薯片的毛利率由去年同期約9.6%增加至約11.1%。酒店業務的毛利率則由去年同期約70.2%下降至約67.0%。

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