亞洲木薯資源半年收入增六成
2020年11月30日 22:20
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亞洲木薯資源(00841)公布，截至9月底止6個月，期內純利錄2,050.4萬港元，去年同期歸屬於公司擁有人虧損為877萬元。基本每股收益3.5仙。
期內收入按年升62.36%，至10.45億元。集團毛利按年增加約89.4%至1.14億元，主要原因是本期間內銷售及平均毛利率上升。採購及銷售乾木薯片的毛利率由去年同期約9.6%增加至約11.1%。酒店業務的毛利率則由去年同期約70.2%下降至約67.0%。
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