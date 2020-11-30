【全球救市】歐盟又陷僵局　17萬億元支出計劃未傾掂

外國傳媒報道，德國總理默克爾表示，歐盟與波蘭和匈牙利有關援助基金的僵局還沒有解決在望的迹象，後者誓言否決一項1.8萬億歐元(約17萬億港元)的支出計劃。

她周一(30日)表示，將繼續為達成協議努力到最後一刻，但有關爭議的解決方案尚未到位。她說：「我沒法報告說任務完成了，儘管我很想這麼說。」

另外，關於歐盟與英國未來關係的協議也繼續懸而未決。儘管如此，英國官員仍認為可以在幾天之內達成脫歐貿易協議，前提是雙方能繼續「真誠」合作來解決關於捕魚權的爭端。

就此，默克爾說，她想要達成協議，但「不會不惜一切代價」。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020