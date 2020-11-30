【產經評論】特朗普最後瘋狂　中美博弈邁高潮

美國總統特朗普正把握在任尚餘的個多月時間，加緊針對中國猛烈出招。近日傳來美國擬針對中芯國際及中海油，變相在科技脫鈎及南海問題上出擊！若然屬實，中國除了可反制美國企業外，似乎亦要準備使出「稀土」王牌應對。無論如何，投資者必須有心理準備，未來個多月中美博弈勢急速升溫，明年1月20日前全球金融市場不得安寧！

自美國大選有初步結果後，特朗普並未依過去政府換屆般為移交權力作準備，反而怪行連連，先是更換國防部長；繼而簽發行政命令禁國民投資31家中資企業；再而出手清洗美國國防委員會，將親中老員「炒魷」。凡此皆顯示，特朗普正盡一切能力鞏固美國政治體制內的反華力量，以確保下任政府不容易改弦更張。

近日市傳中芯及中海油將會納入制裁名單，一旦落實，前者好明顯是要打斷中國「強芯」計劃，後者則要間接在南海問題上挑起事端。自美國圍堵華為後，中國的5G技術海外發展嚴重受挫，故痛定思痛要扶持半導體產業，強化自主研發技術，免被揸頸就命，中芯亦在這背景下成功「海歸」內地科創板，被奉為「中國芯」的代表。所謂「槍打出頭鳥」，招來特朗普狙擊實不意外。

至於中國3家大型國有油企，美國偏偏盯上規模最小的中海油，皆因中海油主力做海上油氣供應，以海外業務為主，尤其涉及極具爭議的南海地區油氣開採。若被美國列為制裁企業，一則系內上市企業要面臨美資撤退；二則其海外油氣資產投資以至與外資同業的技術合作項目，可能要被叫停。

面對科技與能源兩大重要產業備受美國針對，中國亦有備而來。所指的是中國在全球稀土供應擁有壟斷地位，而稀土是許多高科技產品生產的必要金屬礦物，被視為重要戰略資源，與美國博弈的重要籌碼。今起中國實施新的出口管制法，不排除是部署透過配額及限制出口等措施打「稀土牌」，特朗普亦明顯藉機挑釁。

誠然，特朗普到了此刻，最想的就是「亂」，近期伊朗著名核科學家遇襲身亡，雖然沒有組織出來承認責任，但以色列嫌疑最大，背後亦明顯有大國撐腰，極難想像與以色列友好的特朗普會不知情！如今又想挑起中國戰火，其「司馬昭之心」不言而喻，只要戰事一起，拜登想安穩接棒也難。若然被挑釁的國家忍氣吞聲，特朗普就只會更橫行霸道。看來，投資者別再只將眼光放在疫苗，世界亂局已無回頭路了。

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