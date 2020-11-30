夜市UPDATES：道指早段回吐逾200點　港股夜期微彈

中美地緣政治風險升溫下，美股周一(11月30日)早段個別發展，道指挫229點，報29,681點；以科技股為主的納指則續破頂，升38點，至12,244點。港股夜期報26,440點，升8點，高水99點。

不過，綜觀11月，美股表現強勁，截至上周五(27日)為止，道指累漲12.9%，勢是1987年1月以來最威，主要得益於美國總統大選結束，不明朗因素逐漸消除，以及疫苗研發取得重大突破。

美股大好友Jeff Saut更料標指有機會從上周五收市再升10%，年底前觸及4,000點，主要是企業盈利表現將好過大部分人預期。他又稱今次是「最令人討厭的牛市」，因為大部分散戶投資者早前怕得要死，導致坐擁大多現金，現時被迫買貨追落後。Saut認為，市場的最大風險是地緣政治事件如北韓核問題，其次是華府政策失誤。

美國感恩節前後的零售數據陸續出爐，網購銷售一如預期表現理想，亞馬遜股價早段升0.55%至3,212.88美元；Shopify亦漲1.58%至1,050.78美元。

個股消息方面，視像軟件開發商Zoom周一收市後公布上季業績，料收入連續兩季勁升300%，股價早段報480.91美元，升1.97%。

投資雜誌《巴隆氏》看好全球第5大汽車生產商福特汽車，指其市值僅360億美元，全球排名15，認為若能改善資本配置及採用共享汽車平台，將有助提升盈利，令股價有機會升一倍。福特股價早段升0.88%至9.17美元。

此外，多隻備受注視的新股本周將進行「路演」。據消息人士透露，短租住宿平台Airbnb擬將上市估值目標，由300億美元，提高至介乎300億至330億美元；送餐初創企業DoorDash亦擬將估值目標，由250億美元，上調至介乎250億至280億美元。

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