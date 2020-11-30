鮮馳達控股6個月收入大跌94%

集團解釋，收益減少乃由於新冠肺炎疫情的影響，集團部分子公司在疫情最嚴重的2至5月時停業，對於一些為工廠及學校為終端用戶的客戶的數量及銷量與上年同期比較大幅減少。集團期間毛利率由去年同期的0.9%增加至2.6%。

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